Putevi Srbije: Proteklog vikenda autoputevima kroz Srbiju prošlo najviše vozila u ovoj godini

Danas pre 9 sati | FoNet

Proteklog vikenda autoputevima kroz Srbiju prošlo je 740.776 vozila, što je rekordan broj u ovoj godini, saopštili su „Putevi Srbije“.

Ostvareni prihod od naplate putarine u prethodna tri dana bio je 385,8 miliona dinara, što je 63,75 odsto više nego od 23. do 25. jula prošle godine, a 16,30 odsto više nego u istom vikendu 2019. godine, pre pandemije. Od početka sezone broj automobila na našim autoputevima se iz vikenda u vikend povećava, pa ih je tako od 18. do 20. juna bilo 608.714, od 25. do 27. juna 611.396, od 2. do 4. jula 646.592, od 9. do 11. jula 670.573, a od 16. do 18. jula 699.676. Sve