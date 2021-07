"Do kraja godine Srbija kreće na put ka evropskoj uniji": Odlazeći ambasador Sem Fabrici tvrdi da će novi klasteri biti otvoreni u narednim mesecima

Blic pre 59 minuta

Odlazeći ambasador EU Sem Fabrici izjavio je danas da u Srbiji za godinu i po nije otvoreno nijedno novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU zbog pandemije kovida i promene metodologije, ali je dodao da je uveren da će Srbija do kraja godine krenuti dalje.

Fabrici je za RTS rekao da smatra da će novi klasteri biti otvoreni, podsećajući da je Beograd za to dobio podstrek na poslednjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu. - Na konferenciji u junu vidimo pozitivnu poruku - reforme ponovo kreću, Srbija pojačava dinamiku reformi i da nove klastere treba otvoriti do kraja godine. To je mogućnost, na to se treba fokusirati. Uveren sam da će Srbija do kraja godine krenuti dalje - napominje Fabrici. Govoreći o kritikama