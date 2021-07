RHMZ upozorava na veoma toplo vreme; Trajeće još, a evo kada tek možemo da očekujemo postepen pad temperature?

Prva pre 31 minuta | Tanjug

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na veoma toplo vreme. U većini mesta najviša dnevna temperatura biće od 35 do 39 stepeni Celzijusa.

U upozorenju, koje je na snazi do nedelje, 1. avgusta, navodi se da se tog dana očekuje postepen pad temperature na severu i zapadu Srbije, a u ponedeljak i u ostalim predelima naše zemlje. RHMZ podseća da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa jutarnjim temperaturama od 17 do 25 stepeni, i najvišom dnevnom od 35 do 39 stepeni. Sredinom dana i po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, doći će do