Vremenska prognoza za sredu 28. Jun: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje, pred nama su tropski dani, od ponedeljka - preokret! (foto)

Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni. I u Beogradu će sutra biti veoma sunčano i veoma toplo, uz slab vetar južni i jugozapadni, u toku noći u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko 24 stepena, a najviša oko 37 stepeni. Foto: Фото: РХМЗ POGLEDAJ GALERIJU Do kraja nedelje biće sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do