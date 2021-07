Rutinska pobeda odbojkašica protiv Kenije

B92 pre 1 sat | B92

Odbojkašice Srbije nastavile su sa pobedama na olimpijskom turniru.

U trećem kolu A grupe pobedili su Keniju sa 3:0 (25:21, 25:11, 25:20) i tako imaju 3/3 u dosadašnjem toku takmičenja. Izabranice selektora Zorana Terzića su sa, reklo bi se, pola gasa, stigle do lake pobede i tako apsolutno opravdale ulogu favorita u ovom susretu. Odlično su krenule naše devojke, povele sa 4:0, da bi ta prednost došla i do 6:1. Odmah su stavile do znanja ko je favorit u ovom meču, iako su se Kenijke brzo oporavile i uspele da prepolove prednost i