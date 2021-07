RHMZ izdao upozorenje na paklene vrućine! Još jedan tropski dan je pred nama, temperatura skače do 40 stepeni, a evo kada nam stiže osveženje

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 24 C, najvišim dnevnim od 33 do 39 C.

Samo se na severu tokom jutra može očekivati umereno oblačno. I u Beogradu pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 21 do 24 C, najviša oko 35 C. U Srbiji se do kraja nedelje očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 C. U subotu i nedelju na severu i zapadu, a početkom nedelje i u centralnim krajevima, uz promenljivu oblačnost i manji pad temperature, moguća je ponegde kratkotrajna