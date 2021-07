Upozorenje za veoma visoke temperature do 4. avgusta

Politika pre 48 minuta

Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje na visoke temperature u Srbiji koje važi do 4. avgusta.

Do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 stepeni Celzijusa na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku dostizaće lokalno i do 42 stepena, upozorio je RHMZ, preneo je Tanjug. U ponedeljak i utorak visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugoistoku Srbije gde će dostizati do 37 stepeni Celzijusa, a u ostalim krajevima biće svežije. U sredu će u svim krajevima ponovo biti veoma toplo, saopštio je RHMZ.