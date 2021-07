Biće vrelo sve do 4. avgusta, ponegde i do 42 stepena

RTV pre 6 sati | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 24 C, najvišim dnevnim od 33 do 39 C.

Samo se na severu tokom jutra može očekivati umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 21 do 24 C, najviša oko 35 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do kraja nedelje očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 C. U subotu i nedelju na severu i zapadu, a početkom nedelje i u centralnim