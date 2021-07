Najnovije upozorenje RHMZ: Paklene vrućine se nastavljaju, temperatura do 42 stepena!

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Depositphotos Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnovije upozorenje u kojem se visoke temperature najavljuju i do 4. avgusta, a baš u nedelju kada smo očekivali da će nam stići osveženje, temperature će dostizati 42 stepena. - Do kraja sedmice veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 na severu do 40 na jugu Srbije, a u nedelju, 1. avgusta na jugoistoku lokalno i do 42 stepena - piše u upozorenju RHMZ koje je objavljeno u 10