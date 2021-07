Nemačka uvodi stroža pravila za povratnike sa godišnjeg odmora

B92 pre 3 sata | Jutarnji list

Berlin -- Nemačka vlada od nedelje uvodi stroža pravila za Nemce koji se u zemlju vracaju sa godišnjeg odmora, saopštio je u petak ministar zdravlja Jens Špan.

Prema novom zakonu, svi putnici koji ulaze u Nemačku, a koji nisu bili vakcinisani ili nisu dobili kovid 19, od nedelje moraju imati negativan test na koronavirus. Ovo se do sada odnosilo samo na putnike u avionu, a sada je prošireno i na ostale. Mera ce stupiti na snagu 1. avgusta i bice na snazi do kraja godine, sa izuzetkom dece mlađe od 12 godina i one koja zbog posla svakodnevno prelaze nemačku granicu. Kontrole drumskog saobracaja nece se vršiti sistematski,