Olimpijski prvak završio u bolnici nakon pada VIDEO

B92 pre 1 sat | B92, Beta

Američki biciklista, akutelni olimpijski šampion u vožnji BMX-a Konor Filds na nosilima je iznet sa staze tokom kvalifikacija na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Filds je bio četvrti posle dve kvalifikacione runde, a posle skoka u trećoj rundi nezgodno je pao. On je ležao na stazi kada je do njega dotrčalo medicinsko osoblje. Amerikancu je nekoliko minuta ukazivana pomoć i iznet je na nosilima. On se plasirao u finale, ali neće se takmičiti. Filds je bio jedan od najvećih favorita za osvajanje zlatne medalje u Tokiju. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.