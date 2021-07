Hitno upozorenje meteorologa! U nedelju najtopliji dan od početka leta, stiže i osveženje, ali se vrelina odmah vraća

Kurir pre 6 sati

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji do 4. avgusta.

Prema prognozi do kraja sedmice biće veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 stepena na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku temperatura će lokalno dostići i 42 stepena! U prvoj polovini sledeće sedmice visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije - od 34 do 37 stepeni - dok će u ostalim krajevima biti svežije. Meteorolozi su najavili i da će u Srbiji sutra biti sunčano i veoma toplo, a posle podne moguć je