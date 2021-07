Upozorenje meteorologa: Danas u Srbiji do 40 stepeni

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je izdao upozorenje da od danas, do srede, 4. avgusta, očekuje veoma toplo vreme.

Za danas se u Srbiji predviđa sunčano i veoma toplo vreme uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 34 na severu do 40 stepeni na jugoistoku Srbije. I u Beogradu će danas vreme biti sunčano i veoma toplo uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura oko 22 stepena, a najviša oko 35 stepeni. Do kraja sedmice, 1. avgusta, vreme će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, s najvišom temperaturom od 35 stepeni na severu, do 40 na