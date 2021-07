Letnja žega ne posustaje, RHMZ upozorava na veoma visoke temperature

RTS pre 9 sati

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. I na kraju ovog pretoplog jula, temperatura do 40 stepeni. RHMZ upozorava na veoma visoke temperature narednih dana.

Letnja žega ne posustaje. Republički hidro-meteorološki zavod izdao je jutros upozorenje na veoma visoke temperature do kraja nedelje. Danas se očekuje najviša temperatura od 35 na severu do 40 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 22, a najviša oko 35 stepeni tokom dana. Do kraja sedmice bez promene vremena, a prvi avgustovski dan biće još topliji, temperatura u nedelju do 42 stepena.