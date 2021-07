Uhapšen osnivač pokreta "Ćale ovo je za tebe"?

B92 pre 22 minuta | B92

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su P.Đ. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se tereti da je tridesetogodišnjoj devojci, sa kojom je donedavno bio u emitovnoj vezi, odmah nakon raskida počeo da šalje uznemirujuće preteće i uvredljive poruke, a u jednom klubu joj je prišao i vređao je. Takođe, kako se sumnja, fizički je nasrnuo na njenog druga, sa kojim je bila u društvu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako se nezvanično saznaje,