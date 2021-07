Krivokapić: 2025. godine prosečna plata u Crnoj Gori će biti oko 1.000 evra

Blic pre 3 sata

Ako se ostvari samo 50 odsto od onoga što smo zacrtali, 2025. godine prosečna plata u Crnoj Gori će biti oko hiljadu evra, kazao je danas predsednik Vlade Zdravko Krivokapić na Biznis forumu u Bijelom Polju.

Crna Gora će imati jedan veliki poljoprivredni kombinat koji će biti celovit, i to na severu, rekao je Krivokapić. - Nećemo da imamo parcijalna rešenja, imaćemo zaokružena rešenja. Ne zato što to priča jedan premijer, nego zato što je to tako svugde u svetu. E od tog sveta želimo da učimo, svaki problem koji imate je prilika za rešenje, a ova Vlada ne beži od problema, naprotiv, imamo dobru nameru za dobrobit ove naše i jedine države - rekao je premijer, prenela je