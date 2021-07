Prva pre 1 sat | B92.net

RHMZ upozorava na visoke temperature na području Srbije za period od 31. jula do 4. avgusta.

Za dane vikenda veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 stepena na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku lokalno i do 42 stepena. U prvoj polovini sledeće sedmice visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije - od 34 do 37 stepeni, a u ostalim krajevima biće svežije. Izvor: B92.net