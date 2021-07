Fauči očekuje: U agustu potpuna odobrenja za vakcine - to će motivisati nevakcinisane

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Entoni Fauči Foto AP Vakcine Fajzer-Bionteka i Moderna sa dve doze i DŽonson i DŽonsona sa jednom dozom trenutno su odobrene za hitnu upotrebu od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA).

Zvanično odobrenje FDA dalo bi lekarima mogućnost da prepišu treću dozu vakcine ljudima sa oslabljenim imunološkim sistemom, rekao je Fauči u intervjuu Rojtersu. On je istakao da bi potpuno odobrenje FDA moglo navesti više Amerikanaca da prime vakcinu protiv kovid-19, jer bi to moglo da smanji njihove strahove u pogledu bezbednosti vakcine i olakša lokalnim zvaničnicima sprovođenje vakcinacije. - S obzirom na to kroz šta smo do sada prošli i koliko je meseci prošlo