Dreselova dominacija u Tokiju, treće zlato za plivačku senzaciju, uz olimpijski i svetski rekord

Američki plivač Kejleb Dresel jedna je od najvećih zvezda na Olimpijskim igrama u Tokiju, osvojio je 3 zlata, a pobedio je i u dvoboju sa Mađarom Krištofom Milakom.

Dresel je postavio i svetski rekord u trci na 100 metara delfin stilom, a popravio je svoj prethodni za pet desetinki, pomerio granicu na 49.45 sekundi. Ovo je Dreselu već treća zlatna medalja u Tokiju, trenutno je najuspešniji olimpijac na Igrama, pošto je u dva prethodna dana osvajao i u disciplinama 100 metara slobodnim stilom (postavio olimpijski rekord) i u trci štafeta 4×100 metara.