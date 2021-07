Požari su napad na Tursku? Erdogan izneo stravičnu sumnju!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Turkish Presidency via AP, File U požaru su već poginule četiri osobe, a povređeno je više od 150 ljudi, što je takođe dovelo do nekoliko evakuacija u odmaralištima.

Turski predsednik saopštio je da je uhapšena osoba osumnjičena za paljenje šuma na jugozapadu zemlje. On nije otkrio ime ili motive osumnjičenog, ali je rekao da se sumnja da je osoba povezana sa požarom u blizini grada Milas u provinciji Mugla. 🇹🇷 An alleged arsonist was detained in Manavgat, Turkey. He was reportedly spotted lighting a fire and handed over to the police. The police are trying with all their might to save the suspect from lynching @serious_war_eng