Tiodorović otkrio kad će značajnije da skoče brojke

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da je siguran da će školska godina početi regularno.

On je istakao da se ne očekuje značajniji porast broja inficiranih koronavirusom do oktobra. Tiodorović je za "Novosti" izjavio da je uslov da učenici i studenti ostanu u školskim klupama i tokom cele zime da se što više njih vakciniše. On je dodao da je na poslednjem sastanku Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa zahtevano od nadležnih da se sprovedu mere koje će da utiču da pedijatri i izabrani lekari intenzivnije savetuju cepljenje protiv