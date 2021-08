Nova novčana pomoć, biće para za sve! Detaljan spisak povišica i isplata: Radnicima i po 3.000 dinara više, svima ostalima po 50€

Kurir pre 4 sati

Iako su i građani i stručna javnost očekivali da se država "ispucala" sa deljenjem novca iz helikoptera, stižu i nove najave o novčanoj pomoći.

Samo što se kalendar isplata iz budžeta priveo kraju, zvanične informacije, sada su mu dodale još nekoliko datuma i iznosa, a dodatni novac neće dobijati samo penzioneri. Na spisku će biti i radnici i svi ostali građani, a isplate će ići i narednih meseci, ali i početkom naredne godine. Građani: 30 plus 20 evra Svi ostali punoletni građani Srbije dobiće od države do kraja ove godine po dve uplate. Sredinom novembra stiže 30 evra pomoći i to je drugi deo pomoći za