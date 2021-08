Tiodorović: Delta soj potiskuje britanski

RTV pre 1 sat | FoNet

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da broj hospitalizovanih među novoobolelima od kovid-19 ukazuje na to da delta soj potiskuje britanski.

"Sve ukazuje na to da imamo dominantan delta soj i on će jačati, to pokazuje manji priliv u bolnicama i da on nije toliko opasan", rekao je Tiodorović za RTS. Tiodorović je naveo da se očekivalo da po povratku građana sa odmora dođe do povećanja broja pozitivnih na korona virus. Prema njegovim rečima, neophodna je ozbiljnost, ali je situacija ipak pod kontrolom. "U celoj zemlji imamo manji broj hospitalizovanih. Mislim da treba da budemo oprezni, ali nema mesta