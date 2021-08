Vučić: Turski Teklas će u Vranju odmah zaposliti 250 bivših radnika Geoksa

Danas pre 50 minuta | FoNet

Turska kompanije Teklas koja proizvodi delove za automobile otvoriće pogon u Vranju gde će u početku zapošljavati 250, a kasnije više od 1.000 radnika Geoksa koji je zatvorio fabriku u tom gradu, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Teklas od sutra počinje da intervjuiše radnike u Vranju.

Planirano je da do marta iduće godine u bivšem Geoksovom pogonu zaposli 600 radnika, a više od 1.000 do kraja 2022. godine“, rekao je Vučić u Vladičinom Hanu gde je obišao novi pogon fabrike Teklas automative. Istakao je da to nije socijalni već odgovoran pristup rešavanju problema bivših radnika Geoksa, koji je zbog nerentabilnosti proizvodnje pre nekoliko dana zatvorio fabriku obuće u Vranju. Vučić je najavio da će generalnom direktoru Teklasa Nebiju Anilu za