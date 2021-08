Konačno ispod 30

B92 pre 2 sata | Beta

Na severu Srbije danas će biti sunčano, a u drugim delovima zemlje će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), posle podne se očekuje postepeno razvedravanje, a duvaće slab do umeren vetar, na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 16 do 19, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 27 stepeni.