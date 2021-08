Korona virus: Raste broj ljudi u bolnicama u Srbiji, CNN otpustio radnike koji su nevakcinisani išli u redakciju

BBC News pre 1 sat

Reuters

Lekari u Srbiji zabrinuti su zbog povećanja broja zaraženih koji su u bolnicama, u Parizu je održan protest zbog uvođenja Kovid propusnica, a američka televizija CNN otpustila je troje radnika koji su na posao dolazili nevakcinisani.

U poslednja 24 časa u Srbiji od posledica korona virusa preminulo je troje ljudi, a zabeleženo je 579 novih slučajeva. Prema zvaničnim podacima, do sada je umrlo 7.132 ljudi.

Američka medijska kuća CNN je otpustila tri radnika koja prekršila politiku te kompanije.

„Da budem jasan, imamo politiku nulte tolerancije po ovom pitanju", napisao je na Tviteru urednik CNN Džef Zuker.

Dodao da je zaposlenima upućen dopis u kom se navodi da su vakcine obavezne za sve koji idu u kancelariju i idu na teren.

Više od trećine radnika u CNN-u dobrovoljno se vratilo u redakciju, a kolektivni povratak je odložen sa septembra na sredinu oktobra.

Stotine demonstranata protestovalo je u Parizu u četvrtak pošto je najviši sud u zemlji podržao propise prema kojima Kovid propusnica postaje obavezna.

Uzvikivane su različite poruke, među kojima i „Makrone, ne treba nam tvoja propusnica".

U svetu je do sada zaraženo više od 200,9 miliona ljudi, a preminulo više od 4,26 miliona, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins.

Dato je više od 4,3 milijardi doza vakcina.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminulo troje ljudi, a registrovano je još 579 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.132 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Od početka epidemije zvanično je potvrđen 724.097 slučajeva zaraze.

U bolnicama je 574 pacijenata, a na respiratorima je desetoro.

Premijerka Srbije Ana Brnabić objavila je na svom Tviteru da je u Srbiji vakcinisano 50,1 odsto punoletnog stanovništva ili 2.705.458 ljudi.

„To je i dalje daleko od kolektivnog imuniteta i apelujem na sve koji nisu, da se vakcinišu, posebno mladi. Svaka vakcinisana osoba znači veću bezbednost za sve nas", kazala je Brnabić na konferenciji za novinare u Vazduhoplovnoj akademiji.

Brnabić je rekla da Srbija ima dovoljno vakcina i da ne planira nabavku novih za davanje treće, buster doze.

Dodala je da mnoge zemlje sada žele da doniraju vakcine jer ih imaju dovoljno i istakla da će Srbija vakcine donirati svojim tradicionalnim partnerima u Africi.

U Srbiji je, prema podacima Ministarstva zdravlja, do sada dato više od 5,5 miliona doza vakcine. Obe doze dobilo je 2,69 miliona ljudi.

Pogledajte video: Sve o Delta soju virusa

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

SZO traži da se stopira davanje treće doze u najrazvijenim zemljama, da bi se smanjio jaz između bogatih i siromašnih u vakcinaciji

traži da se stopira davanje treće doze u najrazvijenim zemljama, da bi se smanjio jaz između bogatih i siromašnih u vakcinaciji Sjedinjene Američke Države odbacile su poziv SZO navodeći da je u pitanju „lažni izbor".

odbacile su poziv SZO navodeći da je u pitanju „lažni izbor". F rancuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da se njegova vlada sprema da organizuje kampanju za buster vakcine „za najosetljivije i najstarije" u septembru

predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da se njegova vlada sprema da organizuje kampanju za buster vakcine „za najosetljivije i najstarije" u septembru Britanska vlada prihvatila je savete naučnika da vakcinaciju protiv korona virusa proširi na mlade od 16 i 17 godina.

vlada prihvatila je savete naučnika da vakcinaciju protiv korona virusa proširi na mlade od 16 i 17 godina. U svetu je do sada zaraženo više od 200 miliona ljudi, a preminulo više od 4,25 miliona. Dato je više od 4,26 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 206.531 potvrđen slučaj

Do sada je umrlo 9.689 ljudi, a oporavilo se 190.492 ljudi

Hrvatska - 364.491 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 8.270, a oporavilo se 355.000 ljudi

Slovenija - 259.764 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 4.429, a oporavilo se 254.042 ljudi

Severna Makedonija - 156.707 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.494 ljudi, a oporavilo se 150.440

Crna Gora - 102.879 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.635, a oporavilo se 99.216 ljudi

Kosovo - 109.039 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.270 ljudi, oporavilo se 105.704

Reuters

Kako je u svetu?

Svetska zdravstvena organizacija poziva najrazvijenije zemlje da sačekaju sa davanjem treće doze bar do septembra.

Brojne zemlje, poput Izraela i Nemačke, najavile su da će davati i tu novu dozu vakcine ljudima koji su u osetljivim kategorijama.

Šef SZO Tedros Adanom Gebrejesus kaže da to produbljuje jaz, jer siromašne zemlje značajno zaostaju u imunizaciji.

Pojedine države su bile u mogućnosti da nabave tek po 1,5 dozu vakcina na 100 ljudi zbog nedostatka zaliha.

Na Haitiju i Demokratskoj Republici Kongo niko od stanovništva nije primio dve doze vakcine.Prema podacima sajta Naš svet u podacima (Our World in Data), Indonezija, u kojoj je poslednjih meseci došlo do naglog porasta infekcija i smrtnih slučajeva zbog Delta soja, potpuno je vakcinisala 7,9 odsto stanovništva.

Sjedinjene Američke Države odbacile su poziv Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za uvođenjem moratorijuma na davanja trećih doza vakcina navodeći da je u pitanju „lažni izbor".

Portparolka Bele kuće Džen Psaki rekla je da administracija Džoa Bajdena, predsednika SAD, veruje da može deliti dodatne doze ako ih preporuče domaće zdravstvene vlasti, dok nastavljaju napore u distribuciji vakcina po celom svetu.

„Verujemo da možemo da učinimo obe stvari, i ne moramo da biramo", rekla je ona, a prenosi agencija AFP.

Psaki je dodala da će SAD imati dovoljno zaliha kako bi bili sigurni ako Uprava za hranu i lekove (FDA) preporuči dodatne doze za deo stanovništva, obezbedi i njih.

Getty Images Australijska vojska na novom zadatku - posle Melburna, kontrolisaće da li stanovnici Sidneja poštuju lokdaun

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da se njegova vlada sprema da organizuje kampanju za buster vakcine „za najosetljivije i najstarije" u septembru.

„Da, verovatno će biti potrebna treća doza, ne za sve odmah, ali u svakom slučaju za najstarije i najosetljivije, u ovoj fazi", navodi se u video poruci Makrona iz tvrđave Breganson na jugu Francuske, letnje rezidencije šefa države.

Više zemalja razmatra da predloži uvođenje buster vakcine protiv korona virusa u trenutku kada se beleži sve veći broj slučajeva Delta soja.

Britanska vlada prihvatila je savete naučnika da vakcinaciju protiv korona virusa proširi na mlade od 16 i 17 godina.

Ministar zdravlja Sadžid Džavid objavio je na Tviteru da će prihvatiti preporuku Zajedničkog odbora za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) da mladima od 16 i 17 godina ponudi jednu dozu Fajzer cepivo.

Broj pozitivnih na Kovid-19 među akreditovanim ljudima na Olimpijskim igrama u Tokiju porastao je na 353.

Organizacijski odbor objavio je da je kovid-19 otkriven kod još 31 osobe koja je u zemlju došla povodom Olimpijskih igara.

Među 31 osobom zaraženom virusom u poslednja 24 sata je i sportista koji se takmiči na Igrama.

Među zaraženim je i 16 zaposlenih po ugovoru, sedam zvaničnika i tri medijska radnika.

Tako se broj zaraženih koji su bili akreditovani na Olimpijskim igrama u Tokiju povećao na 353.

Osobe pozitivne na koronavirus nalaze se u karantinu.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.06.2021)