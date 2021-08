Mesi, fudbal i Barselona: Zašto je argentinski velemajstor napustio Nou Kamp

BBC News pre 16 minuta

Fudbalski svet više nikad neće biti isti.

Lionel Mesi, jedan od najboljih fudbalera na svetu, napustiće špansku Barselonu, jedini klub za koji je igrao u profesionalnoj karijeri.

Argentinac neće ostati u klubu „zbog finansijskih i strukturnih prepreka", saopštila je Barselona.

Mesi ima 34 godine i 1. jula mu je istekao ugovor sa Barselonom.

Prethodnih mesec dana pregovarao je o novom ugovoru sa španskim velikanom.

Prvobitno je pristao na ponudu koja je podrazumevala manju platu, ali je dogovor zavisio od plana Barselone da proda neke druge igrače i tako obezbedi novac za Mesijeva primanja.

„Obe strane duboko žale što želja igrača i kluba neće biti ostvarena", dodaje se u saopštenju Barselone.

Šta se desilo?

Ranije ovog meseca, Gijem Balage, stručnjak za španski fudbal, otkrio je da je Mesi pristao na novi ugovor do 2026. godine.

Da bi ispoštovala pravila finansijskog fer pleja španske lige Primere, Barselona je planirala da proda nekoliko igrača, među kojima su Antoan Grizman, Usman Dembele i Filipe Kutinjo.

„Barselona je našla kreativan način da osigura novac za Mesijevu platu i bonuse i svaki put kada sam pitao ljude iz kluba - Kako ćete to da uradite, odgovor je glasio - Veruj nam", ispričao je Balage za BBC Radio 5.

„Poruka za Mesija je bila - samo nas sačekaj".

Predsednik Barselone Đoan Laporta bio je optimista, veći nego ljudi koji su predstavljali Mesija u pregovorima, navodi španski fudbalski stručnjak.

Ali ni u jednom trenutku nije bilo reči o tome da se radi o nemogućoj misiji.

„Sada je stigla potvrda da ne postoji ekonomski način da se dogovor realizije, ali ne mislim da je ovo kraj kriče".

Finansijsko stanje u klubu je „veoma kritično", kaže Ernest Masija, novinara Radio Katalunje.

„Mnogi ljudi sada pokušavaju da zamisle kako će izgledati život bez Mesija, a to je to pre tri dana delovalo gotovo neverovatno", rekao je Masija za BBC.

Mnogi iz kluba su uveravali javnost da Mesi ostaje, objašnjava Masija.

Ugovor je već bio napisan i spreman za parafiranje.

„Iz klupskog saopštenja deluje kao da su Barselona i Mesi na istoj strani, ali finansijska situacija u klubu, pravila Primere i finansijskog fer pleja su bili prepreka".

Ko je Lionel Mesi?

Mesi je rođen 1987. godine, a prve fudbalske korake napravio je u Njuels Old Bojsima iz rodnog Rozarija u Argentni.

Skauti Barselone brzo su ga spazili i kao trinaestogodišnjak je Mesi stigao u španski klub.

Prošao je sve mlađe kategorije čuvene Barselonie škole fudbala La Masija.

Za prvi tim je debitovao u novembru 2003. na prijateljskom meču sa Portom, kada je imao 16 godina, četiri meeseca i 23 dana.

Veoma brzo je postao standardni član prvog tima, a trofeji i golovi su počeli da se nižu kao na traci.

U dresu Barselone odigrao je 778 utakmica i postigao 672 gola.

Šta je sve osvojio Mesi sa Barselonom?

Argentinski fudbaler je u dresu španskog tima osvojio 35 trofeja.

Deset puta je bio prvak Španije, a četiri puta šampion Evrope.

U kolekciji trofeja, Mesi ima još sedam Kupova Španije, po tri Svetska klupska prvenstva i Superkupa Evrope.

Pehar Superkupa Španije podizao je čak osam puta.

Sjajne partije u dresu Barselone donele su mu i individualna priznanja.

Najvažnije, Zlatnu loptu namenjenu najboljem fudbaleru sveta koje se dodeljuje svake godine, osvajao je šest puta.

Gde će nastaviti karijeru?

To se još ne zna, ali finansijsku težinu njegovog ugovora može da izdrži samo nekoliko klubova u Evropi.

Pre svih, to su engleski Mančester Siti čiji su vlasnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i francuski Pari Sen Žermen, iza kojeg stoji katarski investicioni fond.

Prošlog leta, kada je Barselona završila sezonu bez trofeja, britanski i španski mediji spekulisali su o tome da bi Mesi mogao da ode u Siti zbog trenera Pepa Gvardiole.

Mesi i Gvardiola su sjajno sarađivali u Barseloni i upravo u tom periodu, od 2008. do 2012, Argentinac je izrastao u jednog od najboljih igrača na svetu.

Ipak, španski fudbalski novina Gijom Balage smatra da Siti trenutno ne deluje kao realna opcija, jer je engleski klub u četvrtak za 100 miliona funti doveo Džeka Griliša iz Aston Vile.

Pored toga, već danima britanski mediji pišu o želji Sitija da za veliki novac dovede i kapitena Totenhema i engleske reprezentacije Harija Kejna.

„Deluje mi da u ovom trenutku Siti nema novca, tako da svi sada 'sumnjamo' na Pari Sen Žermen", naveo je Balage.

Žilijen Loren, francuski fudbalski novinar kaže da ima utisak da Barselona „i dalje blefira".

„PSŽ je još prošle godine saopštio da imaju novca da dovedu Mesija, ako on nekada bude zainteresovan. Možda on ipak ostane u Barseloni, ali čelnici Parižana će svakako Mesijovoj porodici staviti do znanja da ga žele", zaključio je Loren.

