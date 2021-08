Dačić: Srbija će Iranu donirati 50.000 doza Sputnjika V

Danas pre 2 sata | Beta

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić je u Teheranu izjavio da će Srbija donirati Iranu 50.000 doza vakcina Sputnjik V. „Preneo sam odluku Vlade Srbije da doniramo 50.000 doza Sputnjika V narodu Irana.

Znamo da je to mala količina za tako veliku zemlju, ali je to gest prijateljstva“, kazao je Dačić u Teheranu gde je boravio na inauguraciji novog predsednika Irana Ebrahima Raisija. Dačić je rekao da su Srbija i Iran tradicionalno prijateljske zemlje, a to datira još iz vremena bivše Jugoslavije, prenela je jutros RTS. „Uvek smo imali međusobno razumevanja za sve probleme, dvostruke standarde koje međunarodna zajednica ima. Ovde sam bio izaslanik predsednika