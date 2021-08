Karatistkinja Jovana Preković ostvarila prvu pobedu u grupnoj fazi takmičenja na OI

Danas pre 52 minuta | Sport Klub, Beta

Reprezentativka Srbije u karateu Jovana Preković je u grupnoj fazi kategorije do 61 kilogram dobila je Marokanku Btisam Sadini rezultatom 3:1 u prvoj borbi na takmičenju.

U početku borbe uopšte nije bilo poena. Trener Jovane Preković Roskanda Atanasov je tražila pregledanje snimka na 1:41 do kraja borbe i delovalo je da je Jovana trebalo da dobije prve poene. Ipak sudije nisu tako procenile i ostalo je 0:0. Takav rezultat je ostao tek do 17 sekundi do kraja kada je Marokanka poentirala jukom i bilo je 1:0. Ostalo je malo vremena i Jovana je kreunula u ofanzivu i ostvarila je ipon za 3:1. Do kraja nije bilo poena i srpska