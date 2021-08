Maljković: Bolji tim je pobedio, ekipa SAD je korak ispred svih

Sportski žurnal pre 39 minuta

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković rekla je da je selekcija SAD veliki korak ispred svih ekipa i da je zasluženo pobedila i plasirala se u finale Olimpijskih igara u Tokiju

"Bolji tim je pobedio. Nema tu mnogo iznenađenja. One su ipak tim Sjedinjenih Američkih Država, iako su napravili neke promene i ostalo. To je i dalje tim koji je veoma teško pobediti. Da ne brojim korake, reći ću samo da su jedan veliki korak ispred svih nas. I stvarno nije lako pobediti ih. Ipak, možeš da igraš protiv njih i da daš sve što imaš. To smo uradili u nekim delovima utakmice", rekla je Maljković, preneo je Košarkaški savez. Košarkašice Srbije nisu