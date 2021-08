Vulin: Insistiraću na pooštravanju kaznene politike prema svima koji izazovu požar

B92 pre 35 minuta | B92

Aleksandar Vulin istakao je da će insistirati na pooštravanju kaznene politike prema svima koji svojim nemarom, nehatom i nepažnjom izazivaju požare.

On je to izjavio, prilikom obilaska Pčinjskog upravnog okruga, u kome je u poslednjih pet dana zabeleženo više od sto požara na otvorenom, Aleksandar Vulin navodi da se od 25. jula do danas Srbija suočila sa više od 850 požara na otvorenom. "To govori koliko smo neodgovorni, koliko ne razmišljamo, koliko sistemski nismo našli odgovor na one koji ne vode računa ni o sebi, ali ni o drugima", istakao je Vulin posle obilaska područja koja su bila zahvaćena požarima i