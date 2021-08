Čopra doneo Indiji prvo atletsko olimpijsko zlato

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Indijski atletičar Niraj Čopra osvojio je danas zlatnu medalju u bacanju koplja na Olimpijskim igrama u Tokiju i tako svojoj zemlji doneo prvo atletsko zlato u istoriji.

On je do titule olimpijskog šampiona stigao hicem od 87,58 metara. Čopra je slavio ispred dvojice Čeha, Jakuba Vadlejha i Viteslava Veselog. Vadlejh je osvojio srebro s rezultatom 86,67 metara, dok je Veseli koplje bacio do 85,44 metra. Obojici su ovo najbolji rezultati u sezoni.