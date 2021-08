Poslednji ples Sonje Vasić i Jelene Bruks

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Košarkašice Srbije Sonja Vasić i Jelena Bruks odigrale su danas poslednji meč u reprezenatativnom dresu.

Poraz od Francuske u borbi za treće mesto na Olimpijskim igrama u Tokiju (91:76) bio je i poslednji meč Sonje Vasić u karijeri, dok se kapitenka Bruks oprostila od igranja za reprezentaciju. Srpski duo bio je predvodnik generacije košarkašice koja od 2015. godine Srbiji donela dva evropska zlata (2015. i 2021. godine ), evropsku (2019) i olimpijsku bronzu (2016). 🏆🏆🏆🏆🏆 @KSSrbije 🇷🇸 ARE CROWNED #EuroBasketWomen CHAMPIONS FOR THE 2ND TIME IN THEIR HISTORY!