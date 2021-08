RHMZ upozorava na novi talas vrućina: Upaljen meteo-alarm, evo kakvo će vreme biti naredne sedmice

Kurir pre 4 sati

Danas u celoj zemlјi, a od ponedelјka do srede u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije očekuje se veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 22, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu Vojvodine ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Zbog visokih temperatura danas je na teritoriji cele Srbije upaljen narandžasti meteo alarm. Kada je reč o UV indeksu, u