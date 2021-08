Na snazi narandžasti meteoalarm: Naredna 3 dana pakleno vruće, a ovi delovi Srbije su pod najjačim udarom

Mondo pre 35 minuta | Edin Delibašić

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas u celoj Srbiji, a od ponedeljka do srede u centralnim, južnim i istočnim krajevima, biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

