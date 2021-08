Mesi plakao na oproštaju od Barselone: Želeo sam da ostanem

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Argentinski fudbaler Lionel Mesi rekao je danas da je želeo da ostane u Barseloni i da se nada da će se za nekoliko godina vratiti u klub kako bi mu pomogao da postane najveći na svetu.

"Bili smo kod kuće, mislili smo da ćemo ostati u Barseloni... To smo želeli. Danas, moram da se oprostim. Nisam spreman za ovo", rekao je Mesi na konferenciji za novinare. Mesi je na stadionu Kamp Nou održao oproštajnu konferenciju za novinare povodom iznenadnog odlaska iz Barselone. On je to teško podneo, plakao je i u više navrata je rekao da je želeo da produži ugovor sa klubom. "Nisam želeo da napustim ovaj klub, ovo je klub koji volim. Ovde sam od 13. godine.