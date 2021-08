U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U većini krajeva Srbije sutra će biti pretežno sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u planinskim predelima moguće je naoblačenje ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 22, a najviša od 31 do 37 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, a duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. Jutarnja temperatura će biti od 18 do 22, a najviša 33 stepena. Narednih dana će biti pretežno sunčano i u većini mesta suvo. U prvoj polovini nedelje biće