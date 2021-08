Premešten brod faraona keposa: Pogrebna barka stara 4600 godina prebačena u novi Veliki egipatski muzej (foto/video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Tviter/@Pastpreservers Kako je danas saopštilo ministarstvo antikviteta, takozvani brodovi sunca polagani su u odaje pored pogrebnih jer se verovalo da će njima duša pokojnika otići u zagrobni život.

Keopsova ili Velika piramida, najveća je od tri piramide u Gizi i u njoj je Keops, poznat i kao Kufu, sahranjen 2566. godine p.n.e. Some wonderful behind the scenes images just released by @TourismandAntiq of the moving of the Pharaoh Khufu's Solar Boat from the Giza Necropolis to the Grand Egyptian Museum yesterday! #Egypt 🇪🇬 pic.twitter.com/AZcjEvH6MS — Nigel J.Hetherington CEO (@Pastpreservers) August 7, 2021 - Nakon što je prešao Gizu na pametnom vozilu, prvi