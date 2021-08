Uživo: Vaterpolisti igraju za zlato

Vesti online pre 49 minuta | Vesti online

Vaterpolisti Srbije sastaju se sa Grčkom (09:30) u meču za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Srbija je posle drame savladala Španiju (10:9) golom Filipa Filipovića na 26 sekundi do kraja i tako se plasirala u finale Olimpijskih igara. Grci su bili bolji od Mađarske 9:6 i uz sve pobede i samo jedan remi stigli su do finala. Naša selekcija je do finala stigla sa pet pobeda i dva poraza, ali su srećom oba bila u grupnoj fazi. Vaterpolisti brane zlatnu medalju osvojenu iz Rija i imaće priliku da donesu treće zlato Srbiji na Igrama u Tokiju. Srbija ima sedam