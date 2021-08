Sandžak haber pre 1 sat

U većini krajeva danas će biti pretežno sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod prenosi Beta. Posle podne u planinskim predelima moguće je naoblačenje ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Agencije A.N. Podeli