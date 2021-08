Falko iskren: "Igra nije onakva kakvu navijači očekuju"

Sportske.net pre 5 sati | Sportske.net, Beta

Fudbaler Crvene zvezde Filipo Falko rekao je danas da veruje da njegova ekipa ima kvalitet da pobedi Šerif i plasira se u narednu fazu kvalifikacija za Ligu šampiona. "Spremni smo za utakmicu.

Želimo prolaz i verujem da imamo kvalitet", rekao je Falko, prenosi klub. Posle 1:1 u prvom meču u Beogradu, Crvena zvezda sutra gostuje moldavskom Šerifu u Tiraspolju u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. "Meč neće biti lako, ali imamo povoda za samopouzdanje, jer smo i do sada pokazali da smo najbolji kad je najteže. Zvezda je veliki klub, imamo kvalitet za Ligu šampiona i dokazaćemo to", rekao je Falko. On je naveo da "igra možda nije