Vremenska prognoza za sredu, 11. Avgust: Pogledajte kakve nas temperature očekuju narednih dana

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: ATA Images Ujutro i pre podne u zapadnim i centralnim krajevima umereno naoblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, a posle podne i uveče i na jugu lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kisom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severnih smerova. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severnih smerova. Jutarnja temperatura oko 22, najvisa dnevna oko 34 stepena. Do 18. avgusta prognozira se sunčano i toplo vreme. U četvrtak će posle podne uglavnom u planinskim predelima zapadne i južne Srbije biti moguća ponegde kratkotrajna kiša ili