Zabrinjavajuće u Srbiji; "Spremni smo za najgori scenario"

B92 pre 28 minuta | RTS

Beograd -- Dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka kovid bolnice u Batajnici, rekla je da je kovid kao lutrija, neki prođu sa lakim simptomima, neki završe na respiratoru.

"Oko hiljadu novoobolelih u avgustu me baš brine, mi smo spremni za najgori scenario, a nadam se da do toga neće doći", istakla je doktorka i još jednom apelovala na sve da se vakcinišu. Mnogi epidemiolozi tvrde da zaraženi dolaze najčešće sa letovanja, i da su to uglavnom nevakcinisani građani. Doktorka Tatjana Adžić Vukičević, direktorka kovid bolnice u Batajnici rekla je, gostujući u Beogradskoj hronici, da broj zaraženih vrtoglavo raste i da je danas blizu