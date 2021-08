Uhapšen državljanin Srbije u Mađarskoj: Preti mu kazna do 15 godina robije

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Rendőrség S obzirom na to da stranci koji su rekli da su Sirijci nisu mogli da dokažu legalan boravak u Mađarskoj, policija ih je sprovela do ograde na mađarsko-srpskoj granici, prenosi RTS. Protiv državljanina Srbije koji je priveden podneta je krivična prijava zbog krijumčarenja ljudi. Za krivično delo trgovine ljudima u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti od 5 do 15 godina.