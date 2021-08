Korona virus: Više od 1.000 novozaraženih u Srbiji, u Americi odobrena treća doza za ljude slabijim imunitetom

BBC News pre 54 minuta

Dok broj zaraženih korona virusom u Srbiji nastavlja da raste, a lekari traže uvođenje strožih mera, u Americi su nadležni odobrili upotrebu treće doze vakcine za ljude sa slabijim imunitetom.

U poslednja 24 časa u Srbiji je od posledica korona virusa preminulo šestoro pacijenata, a zabeležena su 1.072 nova slučaja zaraze.

To je prvi put od 12. maja da je zabeležno više od 1.000 slučajeva. Prema zvaničnim podacima, do sada je preminulo 7.158 ljudi.

Entoni Fauči, američki stručnjak za zarazne bolesti, rekao je da će u SAD biti preporučena treća doza vakcine protiv koronavirusa za one sa slabijim imunim sistemom.

Preporuka će se odnositi na već vakcinisane osobe sa oslabljenim imunim sistemom zbog transplantacije organa, kancera ili drugih bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da su joj potrebni „svi podaci" o Kovidu-19 za istragu pretpostavke o curenju iz laboratorije u Vuhanu i pozvala sve zemlje, među njima i Kinu" da podele podatke o prvim slučajevima.

U svetu je do sada zaraženo više od 205,5 miliona ljudi, a preminulo više od 4,33 miliona, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins.

Dato je više od 4,6 milijardi doza vakcina.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminulo šestoro pacijenata, a zabeležena su još 1.072 nova slučaja zaraze od 11.324 testiranih.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 730.222 slučajeva zaraze, a preminulo je 7.156 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

U bolnicama je trenutno 823 ljudi, a na respiratorima je 25.

Imunolog i virusolog Milanko Šekler ocenio je da je, uz rigoroznu kontrolu, uvesti Kovid propusnice i ulazak u lokale omogućiti vakcinisanim i onima sa negativnim testom.

Šekler je za televiziju N1 rekao da je muzički festival Egzit organizovan na sličan način i da za mesec i po dana od tada, kako je ukazao, nije primećen „nekakav drastičan skok broja zaraženih".

„Očigledno je da to može da funkcioniše ukoliko su nadležna tela koja to treba da kontrolišu adekvatno obučena", rekao je on.

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 207.076 potvrđenih slučajeva

Do sada je umro 9.701 pacijent, a oporavilo se 192.034 ljudi

Hrvatska - 366.357 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 8.280, a oporavilo se 356.457 ljudi

Slovenija - 261.068 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.433, a oporavilo se 254.651 ljudi

Severna Makedonija - 160.571 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.532 ljudi, a oporavilo se 150.670

Crna Gora - 105.356 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.640, a oporavilo se 100.133 ljudi

Kosovo - 113.781 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 2.279, oporavilo se 106.009

Više od 1.000 novozaraženih u Srbiji, u Americi odobrena treća doza za ljude slabijim imunitetom

Kako je u svetu?

U SAD je odobrena treća doza vakcine protiv za ljude sa slabijim imunim sistemom.

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) saopštila je da se odluka odnosi na vakcinisane osobe sa oslabljenim imunim sistemom usled transplantacije organa.

„SAD su ušle u novi talas pandemije i FDA je potpuno svesna da su osobe sa oslabljenim imunitetom posebno izložene riziku od dobijanja ozbiljne bolesti", rekla je vršilac dužnosti šefa FDA Dženet Vudkok.

Ona je rekla da za ostale koji su vakcinisani nije potrebna treća doza i da su oni propisno zaštićeni.

Više od 619.000 ljudi umrlo je u SAD od Kovida-19, a broj slučajeva zaraze naglo je povećan zbog širenja delta soja.

Broj zaraženih u Španiji je pao na 483 na 100.000 stanovnika, što je najniži nivo za proteklih mesec dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Skoro 62 odsto Španaca je primilo obe doze vakcine protiv virusa, navodi agencija AFP.

Španske vlasti su izložene kritikama zbog predloga da nevakcinisani zaposleni u staračkim domovima budu prebačeni na poslove gde neće stupati u kontakt sa stanarima.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da su joj potrebni svi podaci o Kovidu-19 za istragu pretpostavke o curenju iz laboratorije u Kini i pozvala sve zemlje, da podele podatke o prvim slučajevima.

Getty Images Australijska vojska na novom zadatku - posle Melburna, kontrolisaće da li stanovnici Sidneja poštuju lokdaun

Brus Dikinson, pevač hevi metal grupe Ajron Mejden, pozitivan je na korona virus, objavljeno je na zvaničnom sajtu benda.

Kako je objavljeno na sajtu magazina Roling Stoun, pevač je primio obe doze vakcine i, kako kaže, bio bi u mnogo većem problemu da to nije uradio.

Dodaje da se testirao ranije ove nedelje, pošto je osetio simptome.

„Malo sam kijao, nekoliko dana sam se osećao 'grogi', kao da imam grip. Sa svoje 63 godine sam siguran da bi posledice kovida bile mnogo teže da se nisam vakcinisao", istakao je Dikinson.

Vlada Holandije razmatra mogućnost ukidanja epidemiološke mere fizičke distance od 20. septembra, usled smanjenja broja zaraženih, izjavio je premijer Mark Rute, a prenosi agencija Rojters.

On je, međutim, napomenuo da će za sada određena ograničenja morati da ostanu na snazi.

Prema njegovim rečima, među epidemiološkim merama koje će se i dalje sprovoditi jeste i ograničenje rada noćnih klubova i restorana do ponoći.

