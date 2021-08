Teška krađa u Zrenjaninu: Policija uhapsila muškarca za kog se sumnja da je ukrao materijal vredan 1,5 miliona dinara

Blic pre 3 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su D.

R. (58) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zrenjanin. Sumnja se da je on u toku avgusta ove godine provalio u magacin u Zrenjaninu i, kako se navodi u saopštenju, ukrao kolosečni materijal, čija se vrednost procenjuje na više od 1,5 miliona dinara. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom