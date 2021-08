Kon: Neophodno je ponovo razmotriti pooštravanje mera ili uvođenje kovid propusnica

Blic pre 13 sati

Neophodno je da se ponovno razmotri pooštravanje mera ili uvođenje kovid propusnica, poručio je sinoć epidemiolog Predrag Kon.

Prema njegovim rečima, mora se, pod jedan, pojačati vakcinacija, jer to je najjača i specifična mera borbe, a onda i sve ostale mere koje sprečavaju kontakte. - I ono što smo davno rekli, ako dolazi do okupljanja, mora da bude vrlo kontrolisano - ističe Kon, prenosi RTS. Pred novu sednicu Kriznog štaba Kon kaže da će se razmarati načini da se pojača vakcinacija i nepoularne mere - dozovoljeno okupljanje za vacinisane i one koji su preležali kovid kao i obavezno