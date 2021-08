Vesić o deponiji u Vinči: Još postoje žarišta, dvoje ljudi na deponiji snimljeno pre izbijanja požara

Kurir pre 3 sata

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je da na deponiji u Vinči još uvek postoje žarišta nakon poslednjeg požara, da je vatra potpuno lokalizovana i da se trenutno dogašava.

On je gostujući na TV Pink naveo da je požar na gradskoj deponiji došao iz dubine nanosa otpada, koja doseže do 100 metara, kao i da su kamere kompanije koja upravlja deponijom u Vinči neposredno pre izbijanja požara snimile dve neovlašćene osobe na toj lokaciji. "Da li je to slučajno ili namerno, to će utvrditi istraga", naveo je Vesić. Zamenik gradonačelnika je kazao da je deponija aktivna od 1987. godine, da se na nju u proseku dnevno donese od 1.500 do 1.600