Potresna ispovest lasla Đerea: Bio sam razoren, setim se roditelja svaki dan i to koristim kao motivaciju

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG On je za portal "Behind the racquet" pričao o svim usponima i padovima koje je doživeo tokom dosadašnjeg dela karijere.

Đere je najteži period u životu imao sa 16 godina kada je ostao bez majke, a potom sa 23 i bez oca. Ipak, nije dozvolio da ga to "ubije". Svestan je koliko je teško bilo ući u Top 100. - Među Top 100 igrača sam se probio 2017. godine i to mi je dugo bio cilj. Kada si među najboljih 100 na svetu znaš da si uspeo u tenisu. Imam poštovanje za mnogo igrača koji su ispod 100. pozicije jer znam koliko je teško biti u 150 ili čak 250. Mnogi momci su tamo, a igraju sjajan