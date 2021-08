RHMZ izdao upozorenje

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, promenljiv, krajem dana jugoistočni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na području cele Srbije. "Na području Srbije u nedelju i ponedeljak veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 °C, a u utorak će se samo na jugu, jugoistoku i istoku zemlje zadržati toplo, sa temperaturom oko 36 °C". Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviša od 35 do 37. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv,